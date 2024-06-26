شيرين أمام أزمة جديدة.. أغنية ورطتها والمؤلف يلوح بالقانون

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من مشكلة إلى الأخرى، هذا هو حال شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة، فبعد أزمة التسريب الصوتي لزوجها السابق حسام حبيب، وما تلاه من اتهامات متبادلة بين شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب، دخلت صاحبة "آه يا ليل" في أزمة جديدة.

وانتشرت أغنية جديدة خلال الساعات السابقة بصوت شيرين حملت اسم "كل الحاجات"، لتبدأ شيرين في مشكلة جديدة، حيث كشف الشاعر طارق عبد الستار عدة مفاجآت.

من جانبه، قال طارق عبد الستار في تصريحات لموقع "مصراوي": "كل الحاجات من كلماتي وألحان وتوزيع خالد عز، وصدمت بتسريب الأغنية بصوت شيرين عبد الوهاب".

"لم أمنح شيرين التصريح لتقديمها"

واعتبر الشاعر أن ما حدث تعدٍ صارخ على حقوقه كمؤلف، وأنه لم يمنح شيرين التصريح لتقديمها.

كما قال طارق عبد الستار" مسألة التسريب المريبة بهذا الشكل، لها أضرار كبيرة مادية وأدبية، ولهذا بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية"، وأوضح أن الأغنية قام بكتابتها ووضع الفنان خالد عز، اللحن والتوزيع منذ عام 2016.

"كل الحاجات" تصدرت محركات البحث

وانتشرت أغنية "كل الحاجات" بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع يوتيوب، كما تصدرت مؤشر البحث على غوغل، قبل أن يخرج مؤلفها ويعلن عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد شيرين.

حقيقة نقل شيرين لمصحة نفسية

تأتي هذه الأزمة لتزيد الطين بلة على صاحبة "مش عايزة غيرك أنت"، التي تعيش في حالة نفسية سيئة بسبب ما فعله بها شقيقها، بحسب زعم طليقها السابق حسام حبيب الذي نفى نقل شيرين عبد الوهاب إلى مصحة نفسية للعلاج.

وكانت الفنانة الشهيرة قد أصدرت مؤخرا بيانا رسميا أكدت فيه استغلال شقيقها محمد لها من خلال توكيل عام رسمي قديم سيطر من خلاله على حساباتها بمواقع التواصل وسلمها لشخص آخر، وقررت أن تقاضيه من خلال بعض التهم الأخرى.

رد شقيق شيرين

في المقابل، خرج محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين، عن صمته ليوضح تفاصيل ما حدث له جراء أزماته الأخيرة معها واتهامها له بأنه باعها لشخص آخر، وسيطر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق معه قرار النيابة بحفظ القضية التي حركتها شقيقته ضده.