جديد مشاجرة إمام عاشور.. 14 سبتمبر أولى جلسات دعوى تشهير فرد الأمن ضد أحمد حسن

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في جديد واقعة مشاجرة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بمول شهير بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، حددت النيابة العامة بمحافظة الجيزة جلسة 14 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى التشهير المقامة من فرد الأمن في الواقعة ضد الكابتن أحمد حسن.

وكان المستشار علي فايز محامي فرد الأمن المعتدى عليه من اللاعب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في واقعة اقتحام مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد، قد تقدم بجنحة مباشرة ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، بناء على طلب موكله عبد الله مصطفى.

التشهير بفرد الأمن

وأشار فايز محامي عبد الله فرد الأمن المعتدى عليه إلى أن عبد الله يتهم كابتن أحمد حسن بالإساءة والتشهير بسمعته وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو على صفحته يتهم فيه عبد الله أنه حصل على أموال من إمام عاشور يوم الواقعة المعروفة بحادثة المول وهذا الادعاء لم يحدث وهو تشهير وادعاء باطل ضد موكلي.

وتم الادعاء مدنياً في الدعوى بمبلغ مليون وواحد جنيه بخلاف العقوبة الجنائية.

النيابة تواصل التحقيق

هذا وتواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي بالضرب والسب على عنصر أمن في مول أركان بالشيخ زايد، اليوم الثلاثاء حيث تستمع لأقوال 2 من أقرباء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور ممن كانوا برفقتها يوم الواقعة وذكرت في أقوالها أنهما شاهدان على تعرضها للتحرش اللفظي وإبلاغها أمن المول.

فقررت النيابة استدعاءهما لسماع أقوالهما حوال ملابسات الواقعة.

وقالت زوجة إمام عاشور إنها تعرضت للتحرش اللفظي داخل السينما من بعض الشباب.

وصرفت النيابة العامة زوجة لاعب النادى الأهلى إمام عاشور من سرايا النيابة بعد سماع أقوالها، حيث أضافت أنها انتظرت حتى انتهاء العرض داخل السينما وأثناء الانصراف قامت بإبلاغ الأمن الإداري بالمول، إلا أنها لم تجد استجابة فقررت الاتصال بزوجها إمام عاشور على الفور.

الكاميرا لم توثق أي تحرش

كما استمعت النيابة إلى مدير السينما ومدير الأمن الإداري وعدد من أفراد الأمن الذين نفوا تلقيهم أي شكوى أو بلاغ من زوجة إمام عاشور بشأن تعرضها للتحرش اللفظي داخل السينما.

فيما كشف أحد أفراد الأمن في أقواله أمام النيابة أنه في نفس الحفل وأثناء خروج الجمهور من السينما شاهد مشادة بسيطة بين بعض الشباب وعندما حاول التدخل تم منعه من الطرفين.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال زوجة إمام عاشور وإفادتها بتعرضها للتحرش اللفظي وإبلاغها الأمن انتقلت النيابة إلى المول مسرح الواقعة وتم إجراء معاينة غرفة التحكم بكاميرات المراقبة في محيط السينما وراجعت النيابة خط سير زوجة إمام عاشور منذ دخولها لمحيط السينما وخروجها حتى خروجها من المول تماما ولم توثق الكاميرات حتى الآن ما يشير إلى تعرضها للتحرش أو المعاكسة او المضايقة من أي شخص.