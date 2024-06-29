موسيقار شهير يبرئ شقيق شيرين: لم يسرق حساباتها على مواقع التواصل

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في تطور جديد لازمة الاتهامات المتبادلة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها خرج الموزع الموسيقي حسن الشافعى وبرأ شقيق شيرين من سرقة حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التطور ليعقد المشكلة بين شيرين وشقيقها خاصة أن الشافعي هو مالك الشركة التي تسيطر على حسابات مواقع التواصل الخاصة بالفنانة حالياً بموجب عقد رسمي.

وكتب الشافعي منشورا عبر حسابه بموقع تويتر سابقا "X “ قال فيه: "كنت واخد عهد على نفسي إني مش هستخدم السوشال ميديا غير عشان أشارك حاجات إيجابية أو تخص الفن أو قضية أنا مؤمن بيها، لكن للأسف الادعاءات الباطلة اللي تواجهها شركتي من فترة طويلة وجب الرد عليها، عشان من حق الناس إننا نوضحلهم حقيقتها". وأضاف: "هفضل عند موقفي، النزاعات يحكم فيها القضاء، والبيان ده غرضه التوضيح".

بيان رسمي عن الأزمة

وأرفق حسن الشافعي بيانًا رسميا، تضمن نفي "الادعاءات" بحسب وصفه التي صرحت بها الفنانة شيرين مؤخرًا، بأن شقيقها محمد قد استولى على حساباتها الرسمية بالتعاون مع الشركة التي تدير صفحات الفنانة.

تفاصيل أزمة حسابات شيرين

كما أوضح البيان تفاصيل التعاقد على إدارة حسابات شيرين بالسوشيال ميديا حيث جاء فيه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بالشركة عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 11 / 10 / 2018 والساري مدته من 2 / 6 / 2018، مؤكدة أن الشركة بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ ذلك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد سيد محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي صدر في العام 2018.

وكان محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين قد خرج ليوضح تفاصيل ما حدث له جراء أزماته الأخيرة مع شقيقته واتهامها له بأنه باعها لشخص آخر وسيطر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق معه قرار النيابة بحفظ القضية التي حركتها شقيقته ضده.

وقبلها أصدرت الفنانة شيرين بيانا رسميا أكدت فيه استغلال شقيقها محمد لها من خلال توكيل عام رسمي قديم سيطر من خلاله على حساباتها بمواقع التواصل وسلمها لشخص آخر، وقررت أن تقاضيه من خلال بعض التهم الأخرى.