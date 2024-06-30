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فيديو لمحاولة خطف طفل في غفلة من والدته بمصر

اختطاف طفل من يد أمه في مصر.. المتهمة تفجر مفاجأة

دبي - العربية.نت
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لا تزال واقعة محاولة اختطاف طفل من يد أمه أثناء تجوالها داخل متجر شهير بمدينة طنطا، تشغل المصريين وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعلة حال إدانتها.

فيديو لمحاولة خطف طفل في غفلة من والدته بمصر مصر فيديو لمحاولة خطف طفل في غفلة من والدته بمصر

مفاجأة أثناء التحقيقات

وفي جديد التطورات، أن فجّرت المتهمة مفاجأة أثناء التحقيقات.

حيث ادعت أنها كانت متواجدة بذات المحل الذي شهد الحادث، لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجلاها بعمر 3 و5 سنوات، بحسب موقع "القاهرة 24".

وأضافت أنها اصطحبت الطفل المُشار إليه بدلًا من أحد نجليها عن طريق الخطأ، وذلك وفقاً لتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي كشفت ملابسات الحادثة.

وتبلغ قسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها سن عام ونصف، فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.

غضب كبير

إلا أن هذه الحادثة كانت شغلت المصريين إلى حد كبير خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ما حدث.

إلى ذلك، تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن محافظة الغربية المصرية، أمس السبت، من ضبط السيدة.

وكانت المتهمة ترتدي جلباباً أسود اللون، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة بعد اتهامها بمحاولة خطف طفل.

في حين باشرت النيابة العامة التحقيق، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة داخل السوبرماركت وتحديد هوية الفاعلة.

وطالب مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمة حال إدانتها بالجرم.

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