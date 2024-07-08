فيديو مرعب لإطلاق نار بالعاصمة الجديدة.. والأمن المصري يصدر بيانا

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انتشر منذ أمس الأحد فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من اللصوص يستقلون سيارة ملاكي، كانوا يحاولون سرقة أحد عقارات مدينة زهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وأظهر الفيديو تصدّي السكان للصوص، الذين أطلقوا أعيرة نارية، بينما يفرّون من موقع الحادث.

وقال أحد السكان في مقطع الفيديو المنتشر إن اللصوص كانوا يستقلون سيارة بيضاء وقدموا من طريق الروبيكي، مطالباً السلطات الأمنية بسرعة القبض عليهم.

محاولة سرقة أسلاك كهربائية

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، اليوم الاثنين، بشأن إطلاق النار في مساكن العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنها محاولة سرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بمساكن زهراء العاصمة.

ضرب نار وكر وفر.. التصدي لمحاولات سرقة في سكن موظفي العاصمة pic.twitter.com/f3DqcvwNoo — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) July 8, 2024

وقالت الداخلية في بيانها، إنه في إطار ما تبلغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة من محاولة سرقة بعض الأشخاص أسلاكا كهربائية من أحد العقارات بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر، وبالانتقال والفحص تبين أن الواقعة هي بعقار تحت الإنشاء وأن الخفراء بالمنطقة المشار إليها اعترضوا مرتكبي الواقعة حيث فروا هاربين مستقلين إحدى السيارات.

وأوضحت أنه أمكن تحديد السيارة وجار تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة.

وهاجم اللصوص العاصمة الإدارية الجديدة محاولين اقتحام مساكن الموظفين وسرقتهم ليلا، إذ تم التصدي لهم وملاحقتهم، مما دفع اللصوص لإطلاق أعيرة نارية للهروب منهم.

والتقط قاطنو المنطقة، مقاطع مصورة تظهر محاولات اللصوص التسلق للسرقة وملاحقتهم من قبل الموظفين والأهالي ما دفعهم للهروب ولم يتمكنوا من اللحاق بهم.