مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأمن المصري (أرشيفية - رويترز)
الأمن المصري (أرشيفية - رويترز)

فيديو مرعب لإطلاق نار بالعاصمة الجديدة.. والأمن المصري يصدر بيانا

أوضحت الداخلية أنها محاولة سرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بمساكن زهراء العاصمة

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انتشر منذ أمس الأحد فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من اللصوص يستقلون سيارة ملاكي، كانوا يحاولون سرقة أحد عقارات مدينة زهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وأظهر الفيديو تصدّي السكان للصوص، الذين أطلقوا أعيرة نارية، بينما يفرّون من موقع الحادث.

وقال أحد السكان في مقطع الفيديو المنتشر إن اللصوص كانوا يستقلون سيارة بيضاء وقدموا من طريق الروبيكي، مطالباً السلطات الأمنية بسرعة القبض عليهم.

محاولة سرقة أسلاك كهربائية

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، اليوم الاثنين، بشأن إطلاق النار في مساكن العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنها محاولة سرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بمساكن زهراء العاصمة.

وقالت الداخلية في بيانها، إنه في إطار ما تبلغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة من محاولة سرقة بعض الأشخاص أسلاكا كهربائية من أحد العقارات بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر، وبالانتقال والفحص تبين أن الواقعة هي بعقار تحت الإنشاء وأن الخفراء بالمنطقة المشار إليها اعترضوا مرتكبي الواقعة حيث فروا هاربين مستقلين إحدى السيارات.

وفاة أحمد رفعت.. شوبير يتقدم ببلاغ للداخلية وهذا مصير تشريح الجثمان مصر وفاة أحمد رفعت.. شوبير يتقدم ببلاغ للداخلية وهذا مصير تشريح الجثمان

وأوضحت أنه أمكن تحديد السيارة وجار تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة.

وهاجم اللصوص العاصمة الإدارية الجديدة محاولين اقتحام مساكن الموظفين وسرقتهم ليلا، إذ تم التصدي لهم وملاحقتهم، مما دفع اللصوص لإطلاق أعيرة نارية للهروب منهم.

والتقط قاطنو المنطقة، مقاطع مصورة تظهر محاولات اللصوص التسلق للسرقة وملاحقتهم من قبل الموظفين والأهالي ما دفعهم للهروب ولم يتمكنوا من اللحاق بهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط