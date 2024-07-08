من واقعة الطيار لصفع أحد معجبيه.. أزمات محمد رمضان تتواصل

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تعددت أزمات الفنان محمد رمضان الواحدة تلو الأخرى، حيث انتشر مقطع فيديو له في الساحل الشمالي وهو يصفع أحد الشباب ويعنفه، ما يذكر بأزماته المتكررة والتي نذكر بعضها في هذه السطور.

أزمته مع الطيار

وتعد أزمة محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر أحد أهم أزماته التي استحوذت على اهتمام الجمهور، حيث نشر صاحب "نمبر وان" مقطع فيديو التقطه خلال سفره من داخل كابينة الطائرة التي يقودها أبو اليسر على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب بأزمة كبيرة للطيار، حيث قررت وزارة الطيران المدني إلغاء رخصته مدى الحياة، وحاول الطيار التواصل مع رمضان لمساعدته في حل المشكلة، بعد القرار الوزاري والعقوبات ضده وظهر في مقاطع فيديو يرجو فيه الفنان لحل المشكلة التي تسببت في "خراب بيته" على حد تعبيره، لكن رمضان رفض واعتبر أن الأمر يخص الطيار وحده.

مات كمدا

ما اضطر الطيار إلى اللجوء للقضاء، حيث حكمت المحكمة بمبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار، إلا أن رمضان ماطل ونشر مقطعا استفز الملايين من المشاهدين حيث يظهر في حمام السباحة بفيلته الخاصة يلقي بأموال كثيرة بالدولار في المياه في تحد كبير، وبعد انتشار المقطع تعرض الطيار لوعكة صحية مفاجئة ودخل على إثرها المستشفى ليتوفاه الله بعدها إثر تدهور صحته، واعتبر رواد مواقع التواصل وقتها أن الطيار "مات كمدا" بعد استفزاز رمضان.

ظهر بالشيشة في لقاء تلفزيوني

وفي ديسمبر من العام 2021 أثار محمد رمضان الجدل بعد ظهوره في لقاء تليفزيوني على شاشة عراقية ممسكا بـ"الشيشة"، حيث تعرض لانتقاد الكثيرين لهذا المشهد واعتبروه مشهدا غريبا وغير مألوف ويدل على التعالي أو رغبته في إثارة الجدل ولفت الانتباه.

الإساءة لتاريخ إسماعيل ياسين

وفي عام 2017 قال رمضان إنه ضد أفلام الفنان إسماعيل ياسين لأنها تظهر العسكري المصري بشكل ساخر وغير لائق، ليظهر بعدها شخصية إسماعيل ياسين بمسلسله "موسى" بصورة أثارت الجدل واستياء أسرة الفنان الراحل، حيث قدمت وقتها حفيدة إسماعيل ياسين شكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان متهمةً إياه بتقديم صورة سلبية ومسيئة لتاريخ الفنان الكوميدي الراحل.

سخريته من الفنانة سميرة عبد العزيز

أما في عام 2022 فسخر رمضان من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بعد اعتذارها عن تقديم دور الأم بأحد مسلسلات رمضان، حيث ظهر وقتها وصرح باستهزاء وسخرية من الفنانة القديرة قائلا "فيلمي الجديد سأقوم فيه بدور يتيم وليس بحاجة إلى ممثلة لأداء دور الأم".

انتقد الهضبة.. وكرر فعلته

وبعد الضجة التي أثارها مقطع صفع الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه خلال حفل زفاف، انتقد رمضان "الهضبة" وقال في تصريحات تليفزيونية لاحقة للواقعة أنه كان حاضرا لذات الحفل وتعرض لنفس الموقف من ذات المعجب، لكنه حرص على التعامل معه بحكمة وتقدير، وهو الأمر الذي انتقده البعض، حيث اعتبروا تصريحات رمضان مسيئة للمطرب الكبير، ولا يصح له التعديل أو التنظير على أفعال فنان آخر، ليخرج في النهاية مكررا ذات المشهد أمس صافعا أحد الشباب في الساحل الشمالي، قبل أن يرد الأخير عليه ويرد له الصفعة.