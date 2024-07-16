بعد طلاقها من أحمد فهمي.. هنا الزاهد: مش أي حد نصدقة وندخله بيتنا

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بعد صمت دام قرابة الـ8 أشهر، خرجت الفنانة هنا الزاهد لتروي كواليس انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وكيف تخطت هذه الفترة الصعبة من حياتها.

وقالت هنا الزاهد خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، أمس الاثنين: "كنت عمري ما أتخيل حاجة اسمها طلاق، وربنا كان عارف إني مش مؤهلة لحاجة زي دي، وسهلها عليا، والموضوع حصل بالتدريج خلال 8 شهور".

"مش أي حد نصدقه وندخله بيتنا وحياتنا"

وفي تصريحات تعكس ثباتا ونضجا، قالت الزاهد إنها لم تذرف دمعة واحدة وقت الطلاق، وأضافت: "لو رجع بيا الزمن هخوض التجربة تاني، عشان أنا مكنتش هتعلم غير لما أتخبط جامد عشان أركز في اختياراتي بعد كده، ولكن مش أي حد نصدقه وندخله بيتنا وحياتنا، ومنزلتش دمعة بعد انفصالي وركزت مع نفسي، وقررت أشفي هنا من كل حاجة واتخطيت وكنت راضية جدا".

"الإنجاب" أحد أسباب الطلاق

وحول أسباب الطلاق، أشارت الزاهد إلى أن الأمر كان متعلقا بموضوع الإنجاب، حيث إنها كانت تحلم أن تصبح أما وتكون عائلة، وقالت: "أنا بحب الأطفال جدا وكنت أتمنى تكوين عائلة، ولكن الواقع كان عكس كدة، وكنت أتعامل بحسن نية واللي قدامي ماكنش كده"، في إشارة على ما يبدو على عدم رغبة أحمد فهمي في الإنجاب.

أسرتها دعمتها

وأكدت هنا أن أسرتها لعبت الدور الأكبر في احتوائها للمرور من هذه الأزمة وقالت "عايزة أقول لأي بنت بتمر بحاجة زي كده أهم حاجة متبقيش لوحدك، خليكي مع عيلتك لأن عيلتك هتديكي الدعم، وأول ما حصل كده روحت علطول لعيلتي عند أمي وإخواتي وبقيت وسطهم، وتبقي مؤمنة إن ربنا فعلا بيعمل الخير، وكان عندي إيمان إن ربنا أكيد عارف حاجة علشان كده حصل كذا".

تعمل لتنسى هموم الانفصال

وأردفت هنا في رواية كواليس فترة الانفصال، إلى أنها كانت تقوم بتصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وأنها لم تظهر للمحيطين أو تصرح بما تمر بها وقت عصيب عليها في ذلك الوقت، وأن بطل الفيلم هشام ماجد فوجئ لدى معرفته الخبر، وتحدث معها وقال لها "إنتي طول الفيلم عندك مشاكل ومش قايلة؟"، فردت عليه هنا: "ده شغلي.. وأنتم بتطلعوني من اللي أنا فيه".

وأعلنت هنا الزاهد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي في نوفمبر من العام الماضي، بعد زواج استمر 4 سنوات، وكتبت وقتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "الحمد الله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

تحذيرات من زواج لن يدوم

يذكر أنه لدى إعلان نبأ خطبة هنا الزاهد على أحمد فهمي، نصحها الكثيرون للعدول عن الفكرة، كما صاحبت هذه النداءات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنهالت عليها تحذيرات من الزواج بفهمي لأنه متعدد الزيجات والعلاقات، وأن زواجهما لن يدوم، وقد ظهرا في أحد البرامج وقتها وتحدثا عن الأمر بشكل فكاهي، فيما اعتبر فهمي حينها أنه يعتقد أن هنا ستكون آخر زيجاته، بعد انفصاله عن زوجتيه شهد رمزي، ومنة حسين فهمي.