توقف قلبه 3 مرات.. وفاة المنتج الرابع بحادث مشاهير الإنتاج في مصر

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رحل مساء الخميس المنتج المصري تامر فتحي الناجي الوحيد من حادث طريق الضبعة، الذي وقع ظهر أمس الخميس، وأسفر عن مصرع 3من مشاهير الإنتاج في مصر.

ولفظ فتحي أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في الحادث ليلحق بزملائه الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال،

تفاصيل وفاة تامر فتحي

وقال مصدر من داخل مستشفى العلمين في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن المنتج تامر فتحي وصل إلى المستشفى في حالة صعبة، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ والرئة وبعض التجمعات الدموية وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وحاول الأطباء عمل الأسعافات اللازمة، لكن قلبه توقف ثلاثة مرات متتالية، كان إحداهما لمدة ساعة كاملة.

كما أضاف المصدر أن الفريق الطبي المعالج له نجح في إعادة نبضات القلب، ووضعه على الأجهزة بغرفة العناية المركزة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة

حادث الضبعة المروع

وكان قد وقع حادث سيارة مروع بطريق مدينة الضبعة، ظهر اليوم، والتي كان يستقلها أربعة منتجين مصريين هم المنتج حسام شوقي وفتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال الذين لقوا مصرعهم، ونقل الرابع إلى المستشفى.

صدمة الوسط الفني

ونعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصرين، المنتجين الثلاثة، حيث كتب الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور قال فيه: "لا أستطيع أن أصدق ما حدث. ربنا يرحمكم جميعا، فأنا كنت مع المنتجين الثلاثة منذ شهر في بيروت، وكنا نضحك وفي حالة من الفرح، كما أنني كنت بالأمس مع المنتج حسام شوقي، وودعته في نهاية اليوم وقبلت رأسه قبل أن أغادر، وكأنني كنت أودعه الوداع الأخير".

أعمال المنتج حسام شوقي

يذكر أن المنتج حسام شوقي، كان يشغل منصب المشرف العام على الإنتاج لكبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، والتي تنتج العديد من المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية كل عام، وكان من بين الأعمال التي أشرف على إنتاجها هذا العام، مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي، ومسلسل "الحشاشين" و"الكبير أوي" و"بيت الرفاعي" وفيلم "السرب" وأعمال أخرى.

أما المنتج محمود كمال، فقد شارك في مختلف الأعمال الناجحة للزعيم عادل إمام وفي أدوار مختلفة، إذ كان يشغل مشرفاً للإنتاج في مسلسلات فرقة ناجي عطالله، والعراف، وعفاريت عدلي علام، ومأمون وشركاه، وصاحب السعادة، وأستاذ ورئيس قسم.

كما شارك في عدد من المسلسلات منها ضرب نار وضربة معلم والونش وضد مجهول وورا كل باب حدوتة رق الحبيب وورا كل باب حدوته حدوتة في عشق البنات.