الجيش الإسرائيلي: سنواجه حماس فوق الأرض وتحتها

في إِشارة جديدة على قرب الاجتياح البري لقطاع غزة، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواجه حركة حماس "فوق الأرض وتحتها".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش، اليوم الأحد أنه سيواجه حماس "فوق الأرض وتحتها" بحسب تعبيره.

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كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية أعدت الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في إشارة إلى التحضيرات العسكرية للتوغل براً في غزة ونية إسرائيل استهداف الأنفاق.

قائد الصواريخ بحماس

إلى ذلك، أعلن الجيش قتل نائب قائد قوة الصواريخ في حماس و"عشرات آخرين" في غارات ليلية على غزة.

كما كشف عن حصيلة جديدة للأسرى الذين تحتجزهم حماس، لافتاً إلى أن عددهم بلغ 212.

أتت تلك التصريحات فيما دخل قطاع غزة المحاصر والغارق تحت القصف والدمار يومه الـ16 من الحرب الدامية، ووسط تأكيد تل أبيب استعدادها لإتمام الاجتياح البري للقطاع.

كما جاءت بعد ساعات من تحذير حركة حماس من أن ما حدث في 7 أكتوبر سيكون "بسيطا" إذا قررت إسرائيل التوغل برا في غزة.

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان، بمؤتمر صحافي عقد أمس السبت في لبنان، ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول لن يكون سوى جزء بسيط مما ستراه إسرائيل إذا اجتاحت القطاع.

كما أوضح أن أطرافا دولية عديدة تحدثت مع الحركة بشأن الأسرى الأجانب.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان ألمح مراراً في السابق إلى صعوبة إتمام عملية برية في غزة، مشدداً على أن أي عملية من هذا النوع ستكون معقدة بسبب الأنفاق.

مصانع تحت الأرض.. مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتحدثون عن أسلحة حماس

بناء على ذلك، حصلت القوات الجوية الإسرائيلية على المزيد من القنابل الأميركية الصنع لمساعدتها في تدمير متاهة الأنفاق التي تستخدمها عناصر حماس لإخفاء الأسلحة والمقاتلين والأسرى

في حين تعمل إسرائيل بشكل واضح لإخراج أكبر عدد ممكن من هذه الأنفاق عن الخدمة قبيل الاجتياح، وفق محللين، وذلك وسط سعيها إلى إضعاف الجناح العسكري لحماس، وتفكيك البنية التحتية للفصائل الفلسطينية.

وعلى الرغم من امتلاك إسرائيل تكنولوجيا متطورة للكشف عن أنفاق حماس، فإن الشبكة تحت الأرض ستشكل تحديات خطيرة للجيش الإسرائيلي، وفقا لبرادلي بومان، المدير الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في إسرائيل.