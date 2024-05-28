بعد تضرر الرصيف العائم.. أميركا تعلق توصيل المساعدات إلى غزة

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أعلن البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي علق توصيل المساعدات إلى قطاع غزة بحرا، بعدما ألحق سوء الأحوال الجوية أضرارا برصيفه العائم.

وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي، إن الأمواج المرتفعة والأحوال الجوية أدت إلى انفصال قسم من الرصيف البحري المؤقت صباح الثلاثاء.

كما أضافت "إن عملية إعادة بناء الرصيف وإصلاحه ستستغرق أسبوعا على الأقل، وبعد انتهائها، ستتطلب إعادة ربطه بساحل غزة".

وتابعت "بعد انتهاء أعمال تصليح الرصيف وإعادة تجميعه، نعتزم إعادة ربط الرصيف المؤقت بساحل غزة واستئناف (توصيل) المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر حاجة إليها".

وكان الرصيف المؤقت قد بدأ العمل قبل أسبوعين.

أمواج عاتية

والسبت، قالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان، إن أربع سفن تابعة للجيش الأميركي مهمتها تدعيم الرصيف تضررت وجنحت وسط أمواج عاتية.

وجنحت سفينتان إلى شاطئ غزة، أما السفينتان الأخريان فجنحتا إلى الساحل الإسرائيلي، على بعد 50 كلم إلى الجنوب من تل أبيب.

وتمت إعادة سفينة للعمل، أما السفن الأخرى فستستأنف عملها خلال 48 ساعة، وفق سينغ.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أنهت الأسبوع الفائت إقامة هذا الرصيف بعد إعلان بشأنه أصدره الرئيس جو بايدن في مارس الماضي.

أما الهدف منه فهو تعويض القيود التي فرضتها إسرائيل على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق البر، بعد 7 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويعاني قطاع غزة أعنف حرب يشهدها على الإطلاق، اندلعت بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 35800 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما فرضت إسرائيل حصارا على غزة أدى إلى حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من المياه النظيفة والغذاء والأدوية والوقود.