إسرائيل: لن نوقف القتال في رفح حتى تحرير الأسرى

1 دقيقة للقراءة

رغم اعتراضات دولية وإقليمية واسعة، تعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة العملية العسكرية التي ينفذها في رفح أقصى جنوب غزة.

ونقل بيان للجيش الإسرائيلي عن متحدث باسمه القول، اليوم الخميس، إن العملية تتم في رفح لأن حركة حماس الفلسطينية التي تخوض الحرب ضد إسرائيل منذ نحو 8 أشهر موجودة هناك.

كما قال المتحدث "حماس موجودة في رفح. حماس تحتجز رهائننا في رفح موجودة في رفح".

وأضاف "لن نوقف القتال في رفح حتى تحرير الرهائن".

وتواصل إسرائيل ضرباتها على رفح في جنوب القطاع رغم الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على المدينة التي سبق أن لجأ إليها نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

يشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بدأت في أوائل مايو/أيار، رغم كل التحذيرات الأميركية والغربية.

وقُتل الأحد الماضي بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح 45 شخصا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقد تسببت الضربة بحريق كبير.

فيما أثارت الغارة الإسرائيلية غضبا عالميا.

يذكر أن إسرائيل تشن حملة قصف مدمر على قطاع غزة، يترافق مع عمليات برية، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 36096 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.