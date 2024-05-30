مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شابان يبكيان فقدان عائلتهما في قصف إسرائيلي على رفح - رويترز

إسرائيل: لن نوقف القتال في رفح حتى تحرير الأسرى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

رغم اعتراضات دولية وإقليمية واسعة، تعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة العملية العسكرية التي ينفذها في رفح أقصى جنوب غزة.

ونقل بيان للجيش الإسرائيلي عن متحدث باسمه القول، اليوم الخميس، إن العملية تتم في رفح لأن حركة حماس الفلسطينية التي تخوض الحرب ضد إسرائيل منذ نحو 8 أشهر موجودة هناك.

كما قال المتحدث "حماس موجودة في رفح. حماس تحتجز رهائننا في رفح موجودة في رفح".

وأضاف "لن نوقف القتال في رفح حتى تحرير الرهائن".

وتواصل إسرائيل ضرباتها على رفح في جنوب القطاع رغم الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على المدينة التي سبق أن لجأ إليها نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

يشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بدأت في أوائل مايو/أيار، رغم كل التحذيرات الأميركية والغربية.

وقُتل الأحد الماضي بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح 45 شخصا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقد تسببت الضربة بحريق كبير.

فيما أثارت الغارة الإسرائيلية غضبا عالميا.

يذكر أن إسرائيل تشن حملة قصف مدمر على قطاع غزة، يترافق مع عمليات برية، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 36096 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط