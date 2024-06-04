مجموعة السبع تؤيد مقترح بايدن بشأن غزة.. وتدعو حماس لقبوله

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أعلنت مجموعة السبع، الاثنين، دعمها مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن سلام مستدام في غزة، داعية حركة حماس إلى قبوله.

وجاء في بيان للمجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أن قادتها "يؤيدون تماما" مقترح بايدن "الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لتوزيعها في جميع أنحاء غزة، ووضع حد دائم للأزمة، مع ضمان المصالح الأمنية لإسرائيل وسلامة المدنيين الغزيين".

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كما أضاف البيان "ندعو حماس إلى قبول هذه الصفقة التي تبدي إسرائيل استعدادا للمضي بها، ونحض الدول المتمتعة بنفوذ لدى حماس على المساعدة في ضمان قيامها بذلك".

وأكدت مجموعة السبع، التي تتولى إيطاليا رئاستها الدورية لعام 2024، مجددا على دعمها "لمسار موثوق به نحو السلام يقود إلى حل الدولتين".

مقترح من 3 مراحل

ويرمي المقترح المؤلف من ثلاث مراحل والذي قدمه بايدن الجمعة على أنه مبادرة إسرائيلية، إلى وضع حد للنزاع والإفراج عن جميع الأسرى، وإلى إعادة إعمار القطاع الفلسطيني من دون أي وجود لحماس في السلطة.

ويفترض في المرحلة الأولى الوقف الكامل لإطلاق النار ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

وتتواصل المساعي الدولية والإقليمية من أجل دفع إسرائيل وحركة حماس إلى الموافقة على الاقتراح الأميركي لوقف النار في غزة، وسط ارتفاع ومعارضة بعض الأصوات الإسرائيلية المتطرفة، والمعترضة على مهادنة الحركة.