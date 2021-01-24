الإمارات وإسرائيل تعلنان الموافقة على فتح السفارتين

أعلنت الحكومة الإماراتية عبر حسابها على تويتر أن مجلس الوزراء صادق، الأحد، على إنشاء سفارة للبلاد في تل أبيب بإسرائيل.

وفي وقت لاحق الأحد، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن إسرائيل فتحت سفارة في أبوظبي، اليوم الأحد، وذلك بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إنشاء سفارة في تل أبيب.

وقالت حكومة الإمارات في تغريدة على "تويتر" إثر جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس. وكان البيت الأبيض احتضن في 15 سبتمبر مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وبموجب الاتفاق تقيم الإمارات علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدها من قبل.

وبعد زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيع اتفاقيات قبل أشهر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تبادلت مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، مؤكدا أن السلام يتقدم بين البلدين بوتيرة عالية في شتى المجالات.

وقبل أسبوعين، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الإمارات علقت اتفاقا لتدشين السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين حتى الأول من يوليو، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الإسرائيليين الذين يسعون إلى السفر إلى الإمارات يجب أن يحصلوا على تأشيرة، وكذلك مواطنو الإمارات الذين يسعون للسفر إلى إسرائيل.

وصادقت الإمارات على اتفاقية السفر بدون تأشيرة مع إسرائيل، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من ذلك الحين.