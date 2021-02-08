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وزيرة خارجية إسبانيا للعربية: يجب تحسين الاتفاق النووي مع إيران بالحوار

أرانشا غونزاليس لايا
أرانشا غونزاليس لايا

وزيرة خارجية إسبانيا للعربية: يجب تحسين الاتفاق النووي مع إيران بالحوار

أعربت الوزيرة عن قلق بلادها من "استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية".

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دبي - قناة العربية

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صرحت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونزاليس لايا، لقناة "العربية" بضرورة "تحسين الاتفاق النووي مع إيران عن طريق الحوار".

وأعربت الوزيرة عن قلق بلادها من "استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية".

وأكدت أن "دول المنطقة يجب أن تشعر أنها جزء من أي اتفاق نووي مع إيران".

وذكرت الوزيرة أنها تزور "3 دول خليجية لتعزيز العلاقات السياسية"، وستتطرق إلى "ملف إيران النووي مع المسؤولين في دول الخليج".

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وأشارت إلى تعاون بلادها مع "السعودية ودول أخرى في محاربة الإرهاب".

وقالت إن "السعودية شهدت تطورا سريعا لاقتصادها مؤخرا"، وإن "رؤية 2030 من شأنها أن تعزز تنافسية السعودية".

وتحدثت الوزيرة عن "أمور سلبية تشوب العلاقة التركية الأوروبية"، في إشارة إلى التوتر بسبب الانتهاكات التركية لجيرانها في منطقة شرق المتوسط.

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