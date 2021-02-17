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أمير الكويت يأمر بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

Emir of Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah gestures during a parliament session. (AFP)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

أمير الكويت يأمر بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من يوم الخميس 18 فبراير استناداً إلى المادة 106 من الدستور

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الأربعاء، مرسوماً أميرياً بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس 18 فبراير، استناداً للمادة 106 من الدستور.

يأتي ذلك بعد تأخر تشكيل الحكومة الكويتية، حيث أعلن عدد من النواب استجواب رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد فور تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقبلها تأزمت العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، مما أى إلى استقالة الحكومة السابقة.

يذكر أن البرلمان الكويتي قد عُطلت أعماله لمدة شهر في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قد أصدر أمراً أميرياً في 24 يناير الماضي بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء.

وجاء ذلك بعد قبول أمير الكويت استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

الشيخ صباح الخالد
الشيخ صباح الخالد
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وجاءت استقالة رئيس الحكومة إثر استقالة الوزراء بسبب "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".

وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

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