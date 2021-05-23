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الإمارات: نعمل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الإمارات: نعمل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

قتال دام 11 يوماً دمرت فيه 2000 وحدة سكنية على الأقل في غزّة

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دبي - العربية.نت

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بينما تتواصل المساعي المصرية من أجل تثبيت هدنة دائمة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتل أبيب، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادها الكامل للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام.

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وشدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعم الإمارات لجهود مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بعد قتال دام 11 يوما، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الأحد.

كما أفادت بأن أبوظبي أبدت استعدادها للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الحفاظ على التهدئة واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

دور محوري لمصر بوقف النار

الجدير ذكره أن الوساطة المصرية كانت لعبت دوراً محورياً في نجاح التوصل لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، حيث دفعت القاهرة بكل قوة بثقلها السياسي من أجل إنجاح تدخلها بين إسرائيل والفلسطينيين، وتكللت هذه الجهود بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضي.

فقد أرسلت مصر مساء الخميس، وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم الهدنة وتثبيتها، وأمرت الوفدين بمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق ومراقبة الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، وأنفاقاً تحت الأرض أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب 248 قتيلاً فلسطينياً بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً على الجانب الإسرائيلي.

موافقة مكتوبة

يذكر أن مصادر مطلعة كانت كشفت سابقا لـ"العربية/الحدث" أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الهدنة من يوم الأربعاء مساء وأرسلت خطابا مكتوبا للقاهرة بذلك.

من غزة - فرانس برس
من غزة - فرانس برس

كما أشارت المصادر إلى أن المفاوضين المصريين اشترطوا على تل أبيب تجميد عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم، ووقف عمليات الاعتداء على المصلين ووقف اقتحام الأقصى.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب 248 قتيلا فلسطينيا بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلا على الجانب الإسرائيلي.

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