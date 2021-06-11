فوز الإمارات و4 دول أخرى بمقاعد في مجلس الأمن

انتخبت الأمم المتحدة خمس دول للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، هي البرازيل والإمارات العربية المتحدة وألبانيا وغانا والغابون.

يعتبر الفوز بمقعد في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا ذروة الإنجاز للعديد من الدول، لأنه يمنحها صوتًا قويًا في قضايا السلم والأمن الدوليين بدءًا من النزاعات في سوريا واليمن ومالي وميانمار إلى التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية وإيران، وهجمات الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة.

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وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها ألبانيا في المجلس والمرة الحادية عشرة للبرازيل، والتي ستتساوي بموجبها مع اليابان بصفتها الدولة الأكثر انتخابا في المجلس لفترات مدتها عامان. وكان هناك سباق ثلاثي على مقعدين إفريقيين لكن الكونغو انسحبت يوم الاثنين.

وأعلن رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير نتائج التصويت السري وهنأ الفائزين.

خروج 5 دول

وسيبدأ أعضاء المجلس الخمسة الجدد ولايتهم في الأول من يناير ليحلوا محل خمس دول تنتهي مدتها في 31 ديسمبر، وهي إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وفيتنام.

وسوف ينضمون إلى الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) في المجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا - والدول الخمس التي تم انتخابها العام الماضي: الهند وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج.

قبل كوفيد-19، غالبًا ما دعت الدول المرشحة لمقاعد مجلس الأمن السفراء للقيام بزيارة دولهم، وأقاموا حفلات العشاء وحفلات الاستقبال مع وسائل الترفيه، وأرسلوا كبار المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم للضغط من أجل التصويت. لكن الوباء قلص كل ذلك منذ مارس آذار 2020.

والعام الماضي، تم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجدد بموجب إجراءات تصويت مختلفة بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19.

فبدلاً من تواجد سفراء من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة معًا للانتخاب، تم تبني إجراء جديد. فوصل عدد قليل من السفراء إلى الجمعية خلال فترات زمنية متباعدة لتجنب التجمع الكبير وضمان التباعد الاجتماعي، وقاموا بإيداع بطاقات الاقتراع في صندوق كبير ليس فقط لأعضاء مجلس الأمن الجدد ولكن أيضا للمناصب الأخرى.

دبلوماسيان من كل دولة

وفي الأشهر الأخيرة، كان المجلس يجتمع شخصيًا، مع السماح بدبلوماسيين اثنين فقط من كل دولة. لذا تمكن السفراء اليوم الجمعة من إيداع أوراق اقتراعهم واحدة تلو الأخرى في صندوق كبير.

وحتى في حال تنافس الدولة دون معارضة، يتعين أن تحصل على أصوات ثلثي الدول الأعضاء التي صوتت من أجل الفوز بمقعد في المجلس.

وفي اقتراع الجمعة، حصلت غانا على 185 صوتا، والغابون على 183 صوتا، والبرازيل على 181 صوتا، والإمارات على 179 صوتا، وألبانيا على 175 صوتا.