التعاون الإسلامي ترحب بتدابير السعودية تنظيم حج هذا العام

رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، بالتدابير التي أعلنت عنها السعودية اليوم السبت، حول قرار تنظيم شعيرة الحج لهذا العام وفق تدابير صحية وإجراءات محددة وقصر أداء الشعيرة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة لفيروس كوفيد المستجد.

وثمن القرار السعودي الذي يأتي امتداداً لنجاح المملكة في تنظيم شعيرة الحج الموسم الماضي وفق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، منذ بداية ظهور الجائحة والتي ساهمت على نحو فاعل بتقليل الآثار السلبية للجائحة، والحيلولة دون انتشارها.

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كما أشاد العثيمين بالتدابير المعلنة لأداء شعيرة الحج واقتصاره على فئات محددة، منوهاً إلى أن المملكة وفرت اللقاحات للجميع دون استثناء.

بدوره، ثمن مجلس التعاون الخليجي القرار، الذي يأتي حفاظا على سلامة الحجاج. كذلك رحبت رابطة العالم الإسلامي بهذا الإجراء، للحفاظ على حياة الناس.

60 ألفاً فقط.. والتطعيم شرط أساسي

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

كما أكدت ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين. (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).