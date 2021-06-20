الإمارات تنفي ما ورد في تسجيل صوتي حول الوضع الوبائي

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، ما ورد في تسجيل صوتي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الوبائي.

وأوضحت الوزارة على حسابها على تويتر أن ما تم تداوله من تسجيل صوتي في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الوبائي، في البلاد عار عن الصحة.

مادة اعلانية

كما شددت على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وأهابت بجميع افراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

إلى ذلك، نبهت إلى أن وعي أفراد المجتمع في الدولة ضد الإشاعات المضللة يشكل دعما ومساندة لجهود الجهات الصحية والمختصة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية أجرت 266,926 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات/ معلنة عن تسجيل 1,850 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1826 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.