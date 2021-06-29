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بأول زيارة رسمية.. وزير خارجية إسرائيل في الإمارات

وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد(أرشيفية- رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (أرشيفية - رويترز)

بأول زيارة رسمية.. وزير خارجية إسرائيل في الإمارات

لابيد نشر على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفاً الزيارة بـ"التاريخية"

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العربية.نت- وكالات

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وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات اليوم الثلاثاء في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".

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سفارة وقنصلية

يشار إلى أنه من المقرر أن يفتتح الوزير السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع البلدين "اتفاقيات إبراهيم".

وانضمت البحرين لاحقا إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتصبحا ثالث ورابع دولة عربية توقعان اتفاقيات سلام بعد مصر والأردن.

وخلال الأشهر التسعة التي تلت توقيع الدولتين الاتفاق في البيت الأبيض، وقعت إسرائيل والإمارات عدة اتفاقيات تجارة وتعاون.

ومن المتوقع بالفعل أن تتجاوز التجارة الثنائية بين الطرفين 354 مليون دولار..

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