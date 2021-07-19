محمد بن زايد: الشراكة مع السعودية قوية ومستمرة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة.

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وأضاف أنه بحث مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان العلاقة الراسخة والتعاون الاستراتيجي.

بحث العلاقات الثنائية

واستعرض الجانبان، في الرياض اليوم، العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

كذلك حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.

وكان ولي العهد السعودي، قد استقبل ولي عهد أبوظبي صباح اليوم الاثنين، في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما رافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.