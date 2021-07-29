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أمير الكويت يبحث مع بلينكن مستجدات الأوضاع في المنطقة

أمير الكويت يستقبل بلينكن
أمير الكويت وولي العهد يستقبلان وزير الخارجية الأميركي
أمير الكويت

أمير الكويت يبحث مع بلينكن مستجدات الأوضاع في المنطقة

السفيرة الأميركية لدى الكويت: وزير الخارجية الأميركي أكد على الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت

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دبي – العربية.نت

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بدأ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين، مساء أمس الأربعاء، زيارة إلى الكويت، حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بحث اليوم الخميس مع بلينكن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت الوكالة إن اللقاء، الذي حضره ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تناول أيضاً العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

بلينكن في مجلس الأمة الكويتي
بلينكن في مجلس الأمة الكويتي

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي على "تويتر" إن بلينكن أكد على الالتزام "بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت والعلاقات الدائمة" بين البلدين.

كما ألقى بلنكين كلمة أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين وتجول في مجلس الأمة الكويتي والتقى وزير الخارجية الكويتي.

بلينكن يتحدث مع موظفي السفارة الأميركية في الكويت
بلينكن يتحدث مع موظفي السفارة الأميركية في الكويت
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وصل بلنكين إلى الكويت مساء أمس الأربعاء قادماً من الهند، حيث سعى إلى تعزيز جبهة إقليمية ضد تزايد نفوذ بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التعاون في أفغانستان.

يذكر أن الكويت شريك مهم للولايات المتحدة، وتستضيف حوالي 13500 جندي أميركي، يتمركز معظمهم في معسكر عريفجان جنوب مدينة الكويت، والقيادة الأمامية للجيش الأميركي المركزي.

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