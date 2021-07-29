أمير الكويت يبحث مع بلينكن مستجدات الأوضاع في المنطقة

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين، مساء أمس الأربعاء، زيارة إلى الكويت، حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بحث اليوم الخميس مع بلينكن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

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وقالت الوكالة إن اللقاء، الذي حضره ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تناول أيضاً العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي على "تويتر" إن بلينكن أكد على الالتزام "بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت والعلاقات الدائمة" بين البلدين.

كما ألقى بلنكين كلمة أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين وتجول في مجلس الأمة الكويتي والتقى وزير الخارجية الكويتي.

وصل بلنكين إلى الكويت مساء أمس الأربعاء قادماً من الهند، حيث سعى إلى تعزيز جبهة إقليمية ضد تزايد نفوذ بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التعاون في أفغانستان.

يذكر أن الكويت شريك مهم للولايات المتحدة، وتستضيف حوالي 13500 جندي أميركي، يتمركز معظمهم في معسكر عريفجان جنوب مدينة الكويت، والقيادة الأمامية للجيش الأميركي المركزي.