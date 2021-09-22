الاتحاد الأوروبي: ماضون في تعزيز التعاون مع دول الخليج

شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل على أهمية تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية، إثر اجتماعه مع وزراء خارجية المجلس على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء أن هناك تصميما أوروبيا على تعزيز التعاون مع مجلس التعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

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كما أضاف أن الحوار بين الجانبين يتركز حول المسائل الاستراتيجية ذات المصالح المشتركة.

التغيرات في منطقة الخليج

كذلك أشار إلى أن الحوار الأوروبي الخليجي يشمل القضايا الاستراتيجية من بينها الاقتصاد الرقمي والبيئة النظيفة. وأفاد بأن اجتماعا وزاريا أوروبيا خليجيا سيعقد في السعودية العام المقبل.

أما في ما يتعلق بالتغيرات الحاصلة في منطقة الخليج، فوصفها بالإيجابية، مؤكدا أنها ساهمت في خفض التوتر عامة في المنطقة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن مرارا أنه يشارك الدول الخليجية مشاغلها بشأن أمن المنطقة، لاسيما في ما يتعلق بإيران وملفها النووي.

ومطلع الشهر الحالي (سبتمبر 2021) أكد بوريل في تصريحات لـ العربية/الحدث أن دول الخليج تشهد تطوراً ملحوظا على جميع الأصعدة، مؤكدا أن الاتحاد يعمق علاقته معها.

كما أشار في حينه إلى أن دول الاتحاد تنسق مع الخليج بشأن الأمن في المنطقة.