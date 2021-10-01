سلطنة عمان تحذر: عاصفة شاهين قد تتحول لإعصار يضرب سواحلنا

حذرت سلطنة عمان من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل تعمق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

كما نبهت إلى استمرار تحرك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة.

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فيضانات شديدة

كذلك، أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية مساء الأحد القادم، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.

كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجياً ابتداء من غد السبت إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.

إلى ذلك، ناشدت المواطنين والمقيمين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية كانت حذرت سابقا من تمركز العاصفة شاهين شمال شرقي بحر العرب، لافتة إلى أنها تبعد حوالي 590 كلم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة (رأس الحد)، فيما تبعد السحب المصاحبة 410 كم عن رأس الحد.

وأوضحت في حينه أن سرعة الرياح بلغت 34-63 عقدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة المدارية شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

وغالبا ما تشهد السلطنة عند قدوم فصل الشتاء أمطاراً غزيرة وفيضانات في الأودية في عدد من مناطقها.