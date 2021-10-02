الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية

أعلنت فرق الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، السبت، عن اتخاذ إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور "الإعصار شاهين" في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

وقالت عبر حسابها على "تويتر"، "ستقوم فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد، بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية".

#الطوارئ_والأزمات: كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة. pic.twitter.com/2BaFsmuqbk — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 2, 2021

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كما أضافت "من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من غد الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر وسيقوم المتحدث الرسمي عن المركز الوطني للأرصاد بإعطاء تفاصيل أكثر عنها".

وتابعت "كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

#الطوارئ_والأزمات: من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من غداً الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر وسيقوم المتحدث الرسمي عن المركز الوطني للأرصاد بإعطاء تفاصيل أكثر عنها. — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 2, 2021

وشددت على تطمين الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة.

من جانبه، أفاد المركز الوطني للأرصاد أن حالة البحر في سلطنة عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب، مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي خاصة المناطق المنخفضة كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.

المركز الوطني للأرصاد: لقد تمركز الإعصار المداري "شاهين" شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة. pic.twitter.com/T659vHcYBi — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 2, 2021

وقال "ستؤدي الأمطار إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة. وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً".

كما أوضح أن الإعصار المداري "شاهين" يتمركز حاليا شمال غربي بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب تبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 150 كم / الساعة.. مشيرا إلى أن مركز الإعصار يبعد 440 كم عن السواحل إمارة الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 11 كم / س باتجاه غرب - شمال غرب.

كما توقع تأثر الساحل الشرقي للدولة من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة، ومن بعد ظهر ومساء يوم غد الأحد تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشرقية تشمل منطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الوسطى، حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة.. مهيبا بالجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه واتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة على أن تتم الموافاة بالمستجدات تباعا.