إعصار شاهين.. عُمان تبدأ إخلاء مناطق ساحلية

أفاد مركز الأخبار العماني، السبت، عن بدء إخلاء المواطنين في المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قد طالبت في وقت سابق السبت قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها.

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وقالت اللجنة: "على قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للحالة (شاهين) من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلي لمحافظة مسقط، وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها في مختلف وسائل الإعلام".

كما أضافت أنه من المتوقع أن تصحب العاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة، مع ارتفاع لمستوى موج البحر بما يتراوح بين 8 إلى 12 متراً.

خطة طوارئ وطنية

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر تويتر إن الخطة تشمل إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية.



ارتفاع أمواج البحر في مسقط بسبب الإعصار شاهين

تحذير من إعصار مداري وفيضان أودية

من جانبها، توقعت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان السبت اشتداد العاصفة المدارية شاهين لتتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، وتؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية ومن بينها العاصمة مسقط اعتباراً من الأحد.

وقالت الهيئة في بيان على تويتر: "يبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650 كيلومتراً عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سُحُب ركامية 500 كيلومتر"، مشيرة إلى أن تأثيرات إعصار شاهين تبدأ الأحد بإمطار غزيرة قد تؤدي لفيضان أودية محافظات منها مسقط.

توجيه من السلطان هيثم بن طارق

من جهته، وجه سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، السبت، بتوفير "كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين"، أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الإعصار شاهين.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن هذا التوجيه جاء خلال اجتماع استثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، جرى خلاله الوقوف على توصيات اللجان الفرعية "وجهود الاستعداد والجاهزية التي تقوم بها الجهات الرئيسية والمساندة المشاركة في التعامل مع الحالة المدارية وتأثيراتها المتوقعة".

اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

وتواصل العاصفة شاهين التحرك صوب المناطق الساحلية من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث من المتوقع تأثر‭‭ ‬‬المنطقتين بالعاصفة بشكل مباشر الأحد، بما يشمل رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة تسبب سيولاً.

كما توقعت الهيئة هيجان البحر بشدة اعتباراً من مساء السبت من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم وأن يتراوح أقصى ارتفاع له ما بين 8 إلى 12 متراً.

كذلك نصحت هيئة الطيران المدني المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجنب عبور الأودية.