لقطات صادمة لما تركه وراءه إعصار شاهين..11 قضوا في عمان

بعد يومين من الفيضانات الجارفة والرياح، انحسر إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان. إلا أن تداعياته أتت صاعقة، فقد خلف 11 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ العمانية.

فيما أظهرت لقطات صورت من الجو لتداعيات الإعصار، مشاهد صادمة، حيث ظهرت مناطق بأكملها مغمورة بالمياه.

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الكثير من المفقودين.. وطفل جرفته المياه

وإلى جانب الأضرار المادية، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أن 7 أشخاص قضوا أمس في محافظة الباطنة. كما أشارت إلى فقدان أثر العديد من الأشخاص.

ومن بين أربعة أشخاص قضوا يوم الأحد، أوضحت اللجنة أن هناك طفلا جرفته مياه الفيضانات، بالإضافة إلى آسيويين اثنين توفيا بعدما تسببت الفيضانات بانزلاق أرضي أدى إلى انهيار مبنى كانا يقطنان فيه.

إجلاء محاصرين

وأمس الاثنين، استخدم سلاح الجو العماني مروحيات لإجلاء الناجين المحاصرين عند الساحل الشمالي للبلاد.

كما تم إنقاذ سجين من على أحد الأسطح في السويق، وفق الشرطة.

وتساقطت الأشجار وغمرت المياه الشوارع في مناطق عدة، لكن الأوضاع في العاصمة مسقط عادت تقريبا إلى طبيعتها اليوم.

في حين أعلنت هيئة الطيران المدني في بيان "انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين". وقال محمد العلوي المقيم في مسقط في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "السلطنة لم تتأثر خلال الأعاصير السابقة، لكن الإعصار شاهين كان تأثيره مباشرا، خصوصا في منطقة الباطنة".

أما في إيران، فأفادت تقارير بمصرع ستة أشخاص يوم الأحد.