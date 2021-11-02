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البحرين: ندعو جميع مواطنينا إلى مغادرة لبنان فوراً

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وزارة الخارجية البحرينية البحرين

البحرين: ندعو جميع مواطنينا إلى مغادرة لبنان فوراً

دبي - العربية.نت

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دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فورًا، نظرًا لتوتر الأوضاع.

كما أكدت الوزارة في بيان بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما صدر عنها سابقا لجهة عدم السفر نهائيًا إلى لبنان، منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم.

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سحب السفير

وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام، أنها طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، موضحة أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

كما شددت على أن قرار طلب مغادرة السفير لا يمس اللبنانيين المقيمين في البلاد.

الإمارات والكويت وقطر

جاء قرار البحرين بعد أن أعلنت السعودية الأسبوع الماضي، ولاحقا الإمارات، سحب دبلوماسييها من لبنان، عقب تصريحات مسيئة أطلقها سابقا وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

فيما دانت الكويت تلك التصريحات المسيئة، معلنة أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على كلام قرداحي.

بدورها، أعربت قطر السبت، عن "استغرابها الشديد" واستنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، التي أثارت أزمة مع الدول الخليجية.

قرار السعودية

يذكر أن السعودية كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة.

كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية، وذلك "لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها".

إلى ذلك، أكدت الحكومة السعودية حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، مشيرة إلى أنها "لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في السعودية".

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