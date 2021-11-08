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الكويت.. الحكومة تقدم استقالتها لأمير البلاد

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رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئساً اجتماعاً لمجلس الوزراء (أرشيفية من وكالة الأنباء الرسمية)

الكويت.. الحكومة تقدم استقالتها لأمير البلاد

دبي - العربية.نت

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أفادت عدة وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، عن تقديم الحكومة استقالتها. وقال مصدر حكومي لـصحيفة "القبس" واسعة الانتشار بأن الحكومة الكويتية رفعت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما أشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى بعد أن قدم الوزراء استقالتهم، تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

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مراسيم العفو الأميري

يذكر أن الحكومة كانت أقرت مساء أمس الأحد مشروعات مراسيم العفو الأميري بحق عدد من الكويتيين ممن صدرت عليهم أحكام في قضايا سابقة.

ويطوي مرسوم العفو الأميري الذي وعد به أمير الكويت صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة البرلمانية التي صدرت أحكام بحق أعضاء بارزين فيها وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011.

وأعلنت الحكومة مساء أمس بعد اجتماع استثنائي عقدته، أن مجلس الوزراء اعتمد مشاريع مراسيم العفو الخاص التي سيتم رفعها إلى أمير البلاد، تمهيداً لإصدارها، بحسب ما نقلت وكالة لأنباء الرسمية.

يذكر أن خلافات عدة كانت اندلعت خلال الفترة الماضية بين الحكومة الحالية والسابقة، وبين عدد من المشرعين في مجلس النواب، أدت إلى استقالة مجلس الوزراء السابق، والحالي على ما يبدو.

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