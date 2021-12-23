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مجلس التعاون: نؤيد حلاً سياسياً باليمن وفق المبادرة الخليجية

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نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون ورئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك

مجلس التعاون: نؤيد حلاً سياسياً باليمن وفق المبادرة الخليجية

دبي - العربية.نت

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أكد نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على دعم المجلس للحل السياسي في اليمن، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

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وقال المجلس في بيان، إن الحجرف شدد أثناء استقباله رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على دعم المجلس ومساندته لليمن وشعبه في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث.

كما أكد الحجرف على "الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية".

وأشار البيان إلى أن اللقاء استعرض مجهودات ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع.

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