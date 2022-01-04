التعاون الخليجي يبحث مع أميركا ضمان حركة الملاحة في الخليج

قال مجلس التعاون الخليجي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام، نايف الحجرف، بحث مع قائد الأسطول الخامس الأميركي أهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وضمان حرية حركة الملاحة في منطقة الخليج.

وأكد الحجرف "أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة"، وذلك خلال الاجتماع مع الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر، قائد القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس.

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وأوضح البيان أن الاجتماع تناول "مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي".

هذا وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه أوضح لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في مباحثاتهما بالعاصمة الينانية أثينا، الثلاثاء، "تهديد جماعة الحوثي للملاحة الدولية، وآخرها اختطاف سفينة مدنية في عرض البحر".

وشدد الوزير السعودي خلال المباحثات على "خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن".