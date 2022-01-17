وزير خارجية الإمارات: الاستهداف الحوثي الآثم لن يمر دون عقاب

دان وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم الاثنين، مؤكداً أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

تصعيد إجرامي آثم

إلى هذا، ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم"، واصفة تلك الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

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أعمال إرهابية تستهدف المدنيين

وقالت الوزارة إن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت في وقت سابق اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).