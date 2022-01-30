ولي عهد الكويت: العمل العربي المشترك ضرورة ملحة

شدد ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، في كلمة ألقاها أمام وزراء الخارجية العرب على ضرورة تحسين العلاقات بين دول الجوار.

كما أكد أن العمل العربي المشترك ضرورة ملحة في ظل التحديات والظروف الدقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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كذلك أضاف أن الكويت تدرك "أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف العربي، لذا سعت في سياستها الخارجية جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات".

وكان ولي العهد الكويتي استقبل في قصر بيان صباح اليوم الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح والأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، فضلا عن وزراء خارجية الدول العربية.

أتى ذلك بمناسبة استقبال الكويت للمشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بدورته الـ(156).