بريطانيا: وزير شؤون الشرق الأوسط يزور الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين أن وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي يزور الإمارات اليوم.

وقالت الخارجية على حسابها في تويتر: "وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي يزور الإمارات اليوم معرباً عن تضامنه مع أصدقائنا الإماراتيين، ولبحث استقرار المنطقة".

وزير شؤون الشرق الأوسط @JamesCleverly يزور #الإمارات 🇦🇪اليوم معربا عن تضامنه مع أصدقائنا الإماراتيين، ولبحث استقرار المنطقة.



وكما قالت وزيرة الخارجية ليز تراس، هجمات #الحوثيين الشنيعة يجب أن تتوقف. — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) January 31, 2022

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كذلك أكدت أنه كما قالت وزيرة الخارجية ليز تراس، فإن هجمات الحوثيين الشنيعة يجب أن تتوقف.

تدمير باليستي

يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت أعلنت في وقت سابق الاثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، لافتة إلى أن "قواتنا الجوية وقيادة التحالف نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما شددت على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وفاة 3 وإصابة 6

يذكر أن شرطة أبوظبي كانت أكدت اندلاع حريق صباح 17 يناير، مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك. وقالت في بيان إن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، وفق "وام".

كذلك وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

موقف فوري حاسم

وكانت الإمارات قد دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري حاسم لوقف أعمال الحوثيين بعد هذه الاعتداءات، مؤكدة أنها أفعال تضر بأمن الدول وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

كما شددت على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

إدانة وتنديد

إلى ذلك دان مجلس الأمن الدولي يوم 21 يناير، الهجمات الإرهابية التي شهدتها الإمارات وكذلك السعودية، مشدداً على ضرورة مكافحة التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها السلم الدولي.

في السياق، ندد أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة، التي شنتها ميليشيات الحوثي على أبوظبي، الاثنين، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون، فيما كان المجلس يستهل اجتماعاً طارئاً حول هذه التطورات، وفق فرانس برس.