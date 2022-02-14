بأول زيارة رسمية.. رئيس وزراء إسرائيل يصل البحرين

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وصل البحرين في أول زيارة رسمية للبحرين، حيث سيبحث خلالها مع ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة "أهمية السلام والتطوير والازدهار في المنطقة".

وأضاف أوفير جندلمان عبر حسابه على تويتر، أن بينيت سيلتقي أيضا خلال الزيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب وزراء المالية والخارجية والصناعة والمواصلات.

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كما أضاف أن رئيس الوزراء سيناقش مع ولي العهد "دفع القضايا السياسية والاقتصادية قدما مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".

تأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوعين من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية، تركز على التوترات المتصاعدة في الخليج.

كما تأتي في وقت لم تصل فيه المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران في فيينا إلى نتيجة حاسمة.