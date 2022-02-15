جلسة أممية لبحث هجمات الحوثي باتجاه السعودية والإمارات

من المتوقع أن يعقدَ مجلسُ الأمن الدولي اليوم جلسةً لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن على وقع التصعيد الميداني والهجمات الحوثية باتجاه السعودية والإمارات.

وستكون جلسة مفتوحة حول اليمن تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

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وستشهد الجلسة، إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والانساني وملف السفينة صافر.

كما يُتوقع أن يناقشَ المجلسُ أيضا تقريرا للجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحاتٍ صحفية أدلى بها مصدر أممي.

يتوقع الاستماع في الجلسة المفتوحة الى إحاطات من هانس غروندبيرغ، المبعوث الخاص الى اليمن، ومن مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة، ومن سفير البانيا فيرت هوكسها، رئيس لجنة عقوبات اليمن (لجنة 2140).

أما الرئيس الجديد لبعثة أنمها المعنية بدعم تطبيق اتفاق الحديدة، وهو الإيرلندي اللواء مايكل بيري، الذي خلف الجنرال الهندي أبهجيت غوها، فسيرفع إحاطة للمجلس من خلال دائرة فيديو مغلقة خلال جلسة المشاورات المغلقة التي ستعقد بعد الجلسة المفتوحة.



وبعد الجلسة التشاورية المغلقة، سيعقد المبعوث الخاص هانس غروندبيرغ لقاء مع الصحفيين خارج المجلس.