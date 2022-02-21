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أميركا تعمل على إطلاق قوة مركبات بحرية مسيرة بالمنقطة

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U.S. Navy Vice Adm. Brad Cooper, who oversees the Mideast-based 5th Fleet, attends the Unmanned System Exhibition and Conference in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Monday, Feb. 21, 2022. The U.S. Navy's Mideast-based 5th Fleet announced on Monday the launch of a new joint force of unmanned drones with allied nations to patrol vast swaths of the region's volatile waters as tensions simmer with Iran. (AP Photo/Jon Gambrell)
نائب الأدميرال براد كوبر
ميليشيات إيران

أميركا تعمل على إطلاق قوة مركبات بحرية مسيرة بالمنقطة

100 مركبة مسيرة، بين مبحرة وتحت سطح الماء، ستضاعف بشكل كبير قدرات المراقبة لدى البحرية الأميركية وسط التوترات مع إيران

دبي – أسوشيتد برس

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أعلن الأسطول الخامس الأميركي، المتمركز قبالة البحرين، اليوم الاثنين إطلاق أسطول جديد مشترك من المركبات البحرية المسيرة مع الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، للقيام بدوريات في مساحات واسعة من المياه المضطربة في المنطقة مع تزايد حدة التوترات مع إيران.

إحدى سفن الأسطول الخامس الأميركي في خليج عدن (أرشيفية)
إحدى سفن الأسطول الخامس الأميركي في خليج عدن (أرشيفية)

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، لوكالة "أسوشيتد برس" إن 100 مركبة مسيرة، بين مبحرة وتحت سطح الماء، ستضاعف بشكل كبير قدرات المراقبة لدى البحرية الأميركية، ما يسمح لها بمراقبة المنطقة البحرية المهمة لتدفق النفط والشحن العالميين عن كثب.

وكانت حركة التجارة البحرية عرضة للاستهداف في السنوات الأخيرة، بعد انهيار الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

وقال كوبر على هامش معرض دفاعي في أبوظبي: "باستخدام أنظمة غير مأهولة، يمكننا ببساطة رؤية المزيد.. إنها تتمتع بموثوقية كبيرة وتلغي العامل البشري". وأضاف أن هذه الأنظمة هي "الطريقة الوحيدة لتغطية أي ثغرات لدينا اليوم".

كما أعرب كوبر عن أمله في أن تكون قوة المركبات البحرية المسيرة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي جاهزة للعمل بحلول صيف عام 2023 لوضع المزيد من "العيون والآذان على الماء".

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ويشمل نطاق عمليات الأسطول الخامس المتمركز في البحرين، مضيق هرمز، المصب الضيق للخليج الذي يمر عبره 20% من إجمالي صادرات النفط العالمية.

كما يمتد حتى البحر الأحمر وقرب قناة السويس المصرية وكذلك مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن.

وشهدت أعالي البحار مؤخراً سلسلة اعتداءات وتصعيد في السنوات الأخيرة شنتها إيران وميليشياتها.

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