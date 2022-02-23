الإمارات تدرج فردا و 5 كيانات ضمن قائمة إرهاب محلية

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، القرار الوزاري رقم /13/ لسنة 2022، متضمّناً إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

في التفاصيل، استهدفت العقوبات المدعو "عبده عبدالله دائل أحمد"، ومن الكيانات العالمية شركة إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، وشركة الحظاء للصرافة، وشركة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير.

لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب

وأعلن البيان أن القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

كما شدد على وجوب قيام جميع الجهات الرقابية كافة بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وأكد أن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

يذكر أن الإمارات كانت أدرجت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، 38 فردا و15 كيانا على لائحة الإرهاب.

وأتى القرار حينها في إطار حرص أبوظبي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.