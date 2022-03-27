مصادر كويتية مسؤولة: ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة باطلة

أفادت مصادر كويتية مسؤولة، اليوم الأحد، أن ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة للغاز باطلة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تخالف القانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية.

كما شددت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية على أن مزاعم إيران بالمشاركة في تطوير حقل الدرة للغاز باطلة.

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وأكدت المصادر أن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز الذي وقعت اتفاقيته الكويت والسعودية، الاثنين الماضي، ستكون في الشق الجنوبي من الحقل.

وثيقة تطوير

إلى هذا، وقع وزير الطاقة السعودي ونظيره الكويتي، يوم الاثنين، وثيقة لتطوير حقل غاز الدرة في الخليج.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان، إن حقل الدرة من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل يوميا من المكثفات. وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين.

اختيار استشاري

وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية النفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

يأتي توقيع المحضر تحقيقا لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين، وتنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.