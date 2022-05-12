الكويت.. إحالة خلية تمويل حزب الله إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة الكويتية خلية حزب الله إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتطبيق القانون عليهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصرافة التي قامت بالتحويلات، لافتا إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
إخلاء سبيل بكفالة مالية
وكانت النيابة العامة الكويتية أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية في فبراير الماضي، وسيتم مثولهم مجدداً أمام محكمة الجنايات لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية وجهت في شهر نوفمبر العام الماضي، ثلاثة تهم للمتهمين في قضية تبرعات حزب الله، هي الانضمام إلى حزب محظور، وغسيل الأموال، والتخابر، بعد أن قررت حبس 18 متهما على ذمة التحقيق.
وفي كانون الأول العام الماضي (2021) ضبطت خمسة أشخاص جدد في القضية ذاتها.
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