زعماء وقادة ينعون رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

عقب إعلان وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، توالت التعازي للإمارات وقادتها وشعبها من دول العالم، فقد نعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الراحل ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون.

وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف "فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا".

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"من أعظم القادة"

كما نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى، رئيس دولة الإمارات، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

حداد في البحرين

وأضاف "كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال".

من جهته، نعى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في البحرين.

فقدنا قائدا فذا"

ونعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الراحل، قائلا "فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا"، مؤكدا أن الشيخ خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما نعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس الإمارات الراحل، قائلا إن "وفاة الشيخ خليفة فاجعة أليمة ونعزي شعب الإمارات".

وأعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ 3 أيام.

"عرف بحكمته وعطائه"

وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن الحزن و الأسى لوفاة الشيخ خليفة بن زايد، قائلا إنه "عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية". ونعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئيس الإمارات.

في موريتانيا أيضا، أعلنت الرئاسة، عن حداد وطني لمدة 3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تويتر إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الإمارات، فيما نقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إنه سيجري زيارة إلى الإمارات لتقديم التعازي.

فيما نعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الإمارات. كما نعاه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التعازي في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل.

سفارة أميركا تعزي

كما قدمت السفارة الأميركية بالإمارات العزاء الشعب الإماراتي، مؤكدة أن "الشيخ خليفة كان صديقا حقيقيا للولايات المتحدة".

أيضا نعت منظمة التعاون الإسلامي، الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدة "كان أحد أبرز قادة العمل الإنساني داخل الإمارات وخارجها"، مشيرة إلى أنه وفاته "خسارة كبيرة".

وأعرب رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان عن خالص تعازيه للشعب الإماراتي، ناعيا الشيخ خليفة قائلا "فقدنا قائداً فذاً ، ورجلاً حكيماً، أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجاً يحتذى في التنمية والتطور".

فا- ينعي الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، المغفور له بإذنه تعالى، صاحب السمو الأخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

حداد في فلسطين

وتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس،بالتعازي للشيخ محمد بن زايد وأبناء الشيخ خليفة، وللشيخ محمد بن راشد وللحكومة والشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة،

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الإمارت وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. وكتبت وزارة شؤون الرئاسة في حسابها على تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

حداد رسمي وتنكيس الأعلام

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

كذلك أفادت الوزارة بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

يذكر أنه في ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدماً اقتصادياً كبيراً، مصحوباً بانخراط إيجابي في العديد من الملفات الإقليمية.