بايدن: عازمون على تقوية الشراكة مع الإمارات

قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، التهنئة للشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أخبر رئيس الإمارات في اتصال هاتفي عزم الولايات المتحدة على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد "من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

مادة اعلانية

شريك أساسي

كما وصف الإمارات بأنها شريك أساسي للولايات المتحدة، مؤكدا أن الشيخ محمد بن زايد يأتي "في طليعة بناء هذه الشراكة".

فيما أبدى الرئيس الأميركي تطلعه إلى العمل مع رئيس الإمارات "للبناء على هذا الأساس غير العادي لزيادة تعزيز الروابط" بين البلدين.

انتخاب بالإجماع

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.