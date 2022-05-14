محمد بن زايد رئيساً للإمارات.. تعرف إلى سيرته

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة

أتى هذا الانتخاب "بموجب المادة 51 من الدستور وبالإجماع، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

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وكان محمد بن زايد، وهو ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "الأب المؤسس" لدولة الإمارات وأول رئيس لها، يشغل منصب ولي عهد أبوظبي قبل رحيل الشيخ خليفة.

كما تولى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تطوير القوات المسلحة

ويمتلك خلفية عسكرية، إذ تخرج عام 1979 في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العامودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية.

ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

وقد شغل مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري- قوات النخبة إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إلى ذلك، ساهم في تطوير القوات المسلحة، من حيث التخطيط الاستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

وقد ساهمت توجيهاته في جعل القوات الإماراتية مؤسسة رائدة تحظى بتقدير عدد كبير من المؤسسات العسكرية الدولية.

مناصب سياسية

كذلك شغل عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة.

كما عرف عنه بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي للوصول بها إلى أفضل وأرقى المستويات والمعايير الدولية.

فمنذ توليه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم، عمل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالمياً، والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي أو تم الانضمام إلى مشاريع مشتركة استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي، بتوجيهات من الرئيس الراحل الشيخ خليفة.

وهو متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان ولديه أربعة أولاد وخمس بنات.