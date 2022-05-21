الكويت: ضبط سفينة محملة بـ 240 طنا من الديزل المهرب
الداخلية الكويتية: طاقم السفينة يشتري الوقود من سفن صغيرة بأسعار معينة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط سفينة محملة بـ 240 طنا من الديزل المهرب. وأوضحت أن السفينة ضبطت في المياه الإقليمية
وأوضحت مصادر لصحيفة "القبس" أن طاقم السفينة إيراني يشتري الوقود من سفن صغيرة بأسعار معينة.
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وجاء في بيان على تويتر للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه "في إطار جهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل لحماية حدود البلاد من المتسللين والمهربين، وأثناء قيام وحدات خفر السواحل بتفقد الحالة الأمنية في المياه الإقليمية الكويتية تم ضبط سفينة داخل المياه الإقليمية محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل المهربة تقدر بنحو 240 طنا، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها والمهربين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
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