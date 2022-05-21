.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكويت: ضبط سفينة محملة بـ 240 طنا من الديزل المهرب

  • الخط
السفينة المضبوطة

الكويت: ضبط سفينة محملة بـ 240 طنا من الديزل المهرب

الداخلية الكويتية: طاقم السفينة يشتري الوقود من سفن صغيرة بأسعار معينة

دبي - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط سفينة محملة بـ 240 طنا من الديزل المهرب. وأوضحت أن السفينة ضبطت في المياه الإقليمية

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع ميليشيات موالية لإيران في محيط دمشق سوريا سوريا والأسد قصف إسرائيلي يستهدف مواقع ميليشيات موالية لإيران في محيط دمشق

وأوضحت مصادر لصحيفة "القبس" أن طاقم السفينة إيراني يشتري الوقود من سفن صغيرة بأسعار معينة.

وجاء في بيان على تويتر للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه "في إطار جهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل لحماية حدود البلاد من المتسللين والمهربين، وأثناء قيام وحدات خفر السواحل بتفقد الحالة الأمنية في المياه الإقليمية الكويتية تم ضبط سفينة داخل المياه الإقليمية محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل المهربة تقدر بنحو 240 طنا، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها والمهربين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصر تقرر شراء القمح المزروع محلياً بسعر مشجع مصر تقرر شراء القمح المزروع محلياً بسعر مشجع
اكتشف المزيد