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زلزال شدته 5 درجات يهز الكويت.. ولا أضرار

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تعبيرية

زلزال شدته 5 درجات يهز الكويت.. ولا أضرار

لم تسجل إدارة العمليات المركزية بالكويت أي أضرار جراء الهزة الأرضية

العربية.نت

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أفادت وزارة الإعلام الكويتية، السبت، بوقوع زلزال شدته 5 درجات في الكويت، مضيفة أنه لم تسجل أية أضرار جراء الهزة الأرضية.

وقالت الوزارة على "تويتر": "سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.. زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.. وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت (0128 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 5 كيلومترات".

كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أضرار نتيجة الزلزال.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها فجر اليوم بأنه قد تم تلقي عدة بلاغات من سكان المناطق الجنوبية بالبلاد حول الهزة الأرضية.

وأوضحت أنه لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جراء الزلزال، مؤكدة أن البلاغات كانت فقط بغرض الاستفسار عن مصدر العزة الأرضية.

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