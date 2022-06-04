زلزال شدته 5 درجات يهز الكويت.. ولا أضرار
لم تسجل إدارة العمليات المركزية بالكويت أي أضرار جراء الهزة الأرضية
أفادت وزارة الإعلام الكويتية، السبت، بوقوع زلزال شدته 5 درجات في الكويت، مضيفة أنه لم تسجل أية أضرار جراء الهزة الأرضية.
وقالت الوزارة على "تويتر": "سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.. زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.. وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت (0128 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 5 كيلومترات".
كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أضرار نتيجة الزلزال.
الرائد رضا السلمان من إدارة قوة الإطفاء العام: لم نسجل اي أضرار جراء الهزة الأرضية #وزارة_الإعلام_الكويت #الكويت#قوة_الإطفاء_العام pic.twitter.com/WHGWtyPWeD— تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) June 4, 2022
وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها فجر اليوم بأنه قد تم تلقي عدة بلاغات من سكان المناطق الجنوبية بالبلاد حول الهزة الأرضية.
وأوضحت أنه لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جراء الزلزال، مؤكدة أن البلاغات كانت فقط بغرض الاستفسار عن مصدر العزة الأرضية.
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