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الإمارات: سلامة الأشخاص والممتلكات بمناطق السيول أولويتنا

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صورة متداولة للسيول

الإمارات: سلامة الأشخاص والممتلكات بمناطق السيول أولويتنا

دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الإمارات مواصلة جهودها في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة وذلك وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

وقالت إن سلامة الأشخاص والممتلكات "على رأس الأولويات" وهي تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من المناطق في الدولة.

وكانت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ عن تقلب الحالة الجوية خاصة مع توقع اشتداد الأمطار والرياح.

حماية الأفراد والممتلكات

وتقوم الفرق الشرطية بكافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات من خلال فرق عملها المنتشرة في جميع مناطق الدولة، كما تواصل عملها في تأمين إنسيابية المرور من خلال الدوريات الميدانية.

كما حثت الجمهور على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً شديدة إلا للضرورة.

ودعت ايضاً إلى القيادة بحذر شديد مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتعزيزاً لأمن المجتمع.

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