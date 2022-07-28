الإمارات: سلامة الأشخاص والممتلكات بمناطق السيول أولويتنا

أكدت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الإمارات مواصلة جهودها في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة وذلك وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

وقالت إن سلامة الأشخاص والممتلكات "على رأس الأولويات" وهي تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من المناطق في الدولة.

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وكانت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ عن تقلب الحالة الجوية خاصة مع توقع اشتداد الأمطار والرياح.

جهود متواصلة لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة



Continuous efforts of the Ministry of Interior and the Police Directorates to reduce the worsening of the prevailing weather conditionshttps://t.co/KxKaoPfIe1 pic.twitter.com/7JbA4Dd9JB — وزارة الداخلية (@moiuae) July 27, 2022

حماية الأفراد والممتلكات

وتقوم الفرق الشرطية بكافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات من خلال فرق عملها المنتشرة في جميع مناطق الدولة، كما تواصل عملها في تأمين إنسيابية المرور من خلال الدوريات الميدانية.

كما حثت الجمهور على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً شديدة إلا للضرورة.

بعد هطول أمطار غزيرة.. مشاهد لـ #سيول جارفة شهدتها مناطق عدة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة بـ #الإمارات #العربية pic.twitter.com/bo8jiAtglB — العربية الإمارات (@AlArabiyaUAE) July 27, 2022

ودعت ايضاً إلى القيادة بحذر شديد مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتعزيزاً لأمن المجتمع.