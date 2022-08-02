.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

  • الخط
FILE PHOTO: A view shows the first parliament session held after elections, in Kuwait City, Kuwait December 15, 2020. REUTERS/Stephanie McGehee/File Photo
مجلس الأمة الكويتي (أرشيفية)

الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

ولي العهد الكويتي: حل مجلس الأمة جاء بسبب ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صدر اليوم الثلاثاء في الكويت مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.

وأكد ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في المرسوم أن حل مجلس الأمة يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض للآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية" لذا "وجب اللجوء إلى الشعب.. ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وكان قد أعلن في الكويت أمس الاثنين، عن صدور مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيراً.

الحكومة الكويتية الجديدة
الحكومة الكويتية الجديدة
مكاسب قوية لبورصة الكويت في يوليو بقيادة أسهم البنوك غداء عمل بورصة الكويت مكاسب قوية لبورصة الكويت في يوليو بقيادة أسهم البنوك

والأسبوع الماضي أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 أيلول 2020.

كما تخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
في دونيتسك.. السماء تمطر ألغاما في دونيتسك.. السماء تمطر ألغاما
اكتشف المزيد