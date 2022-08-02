الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
ولي العهد الكويتي: حل مجلس الأمة جاء بسبب ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية
صدر اليوم الثلاثاء في الكويت مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.
وأكد ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في المرسوم أن حل مجلس الأمة يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض للآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية" لذا "وجب اللجوء إلى الشعب.. ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
وكان قد أعلن في الكويت أمس الاثنين، عن صدور مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيراً.
والأسبوع الماضي أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.
وتعد الحكومة الكويتية الجديدة هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 أيلول 2020.
كما تخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
-
موجة حرّ جديدة في فرنسا الرازحة بالكامل تحت وطأة الجفافحالة تأهّب للجفاف في منطقة إيل-دو-فرانس باريس والمقاطعات المحيطة بها العرب والعالم
-
القضاء الروسي يصنف كتيبة آزوف الأوكرانية "منظمة إرهابية"المحاكمة جاءت في ظروف غياب ممثلين عن الجانب الآخر العرب والعالم
-
روسيا: دمرنا أكثر من 200 صاروخ "هيمارس" أميركي في أوكرانياالمتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: كييف تشاور واشنطن قبل استخدام صواريخ "هيمارس" الأميركية العرب والعالم