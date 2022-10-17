الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أدى اليمين الدستورية.

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء أدى اليمين أمام نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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وكان مرسوم أميري صدر أمس بإعادة تشكيل الحكومة، التي ضمت بدر الملا وزيرا للنفط والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

وفي شأن آخر، كان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أكد صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح غد الثلاثاء 18 من أكتوبر 2022، وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور.