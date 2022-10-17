محمد بن زايد يبحث مع زيلينسكي العمل على خفض التوتر والتصعيد

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، العمل على خفض التوتر والتصعيد من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن رئيس الدولة قوله، إن "الإمارات ستبذل كل ما في وسعها لمنع تفاقم الأزمة والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف".

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وأكد رئيس الإمارات أن "التبعات الخطيرة للأزمة لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا بل تمتد إلى أنحاء العالم وتؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين".

وفي الوقت نفسه، أكد زيلينسكي عبر حسابه على تويتر، أن أوكرانيا ستظل "الضامن" للأمن الغذائي العالمي.

وشكر زيلينسكي نظيره الإماراتي على دعمه وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية.

وتشهد الساحة الروسية الأوكرانية، اليوم الاثنين، فصلاً جديداً من العمليات العسكرية، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، فيما تقاوم القوات الأوكرانية بمحاولة استعادة أراضيها من قبضة الدب الروسي بمساعدة عسكرية من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت الرئاسة الأوكرانية سقوط 3 قتلى في القصف الروسي على كييف صباح اليوم. واستهدفت عدة ضربات روسية، صباح الاثنين، منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية، منها العاصمة كييف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في "مئات البلدات"، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، الاثنين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف قواتها مواقع للتحكم تابعة للقوات الأوكرانية، وأنظمة الطاقة في أوكرانيا. وأضافت في البيان اليومي أن القوات استهدفت بأسلحة جوية وبعيدة المدى عالية الدقة مواقع للتحكم تابعة للقوات الأوكرانية ونظام الطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى تدمير عدة مخازن للذخيرة في عدة مدن أوكرانية، وكذلك تم تدمير مخازن للوقود وقاعدة لصيانة العتاد قرب ميكولايف. وأضافت: "قواتنا نجحت في التصدي لمحاولات التوغل الأوكرانية في خيرسون".