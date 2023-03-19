المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

قضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم الأحد ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس، وقضت أيضاً بإعادة مجلس 2020.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

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وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.